Ligler ne zaman başlıyor? 2023-2024 Süper Lig yeni sezon ne zaman başlayacak? Süper Lig 2023-24 sezonu ne zaman başlıyor?

Galatasaray'ın şampiyonluğu ile biten lig sonrası Süper Lig'in ne zaman başlayacağı merak edildi. Peki, Ligler ne zaman başlıyor? Süper Lig yeni sezon ne zaman başlayacak? Süper Lig 2023 sezonu ne zaman başlıyor?

Ligler ne zaman başlıyor, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunun bitmesinin ardından gözler Süper Lig'in başlayacağı tarihe çevrildi. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir gibi Süper Lig Kupasını müzesine götürmüş ve bu yıl tekrar kupayı evlerine götürmek isteyeceği takımların taraftarları başta olmak üzere birçok futbol severin merak ettiği Süper Lig'in başlangıç tarihi internette en çok aratılan konuların arasında yer almakta. Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunun başlangıç tarihi ve ilk yarı fikstürkerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

SPOR TOTO SÜPER LİG 2023-2024 SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Süper Lig'de 2023-2024 sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri ile TFF 1. Lig'in başlangıç tarihini belirlemiştir.

Alınan karara göre Süper Lig ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacaktır.

Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacaktır.