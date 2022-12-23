Ligler bugün başlıyor mu? Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? 23 Aralık Süper Lig kimlerin maçı var?
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2022 Dünya Kupası'nın ardından lig maçları bugün başlıyor. Türkiye Süper Lig maçları da aynı şekilde bugün başlayacak. Futbol severler ilk maçların kimler arasında oynandığını merak ediyor. Peki, Ligler bugün başlıyor mu? Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? 23 Aralık Süper Lig kimlerin maçı var? Bugün kimin maçı var? GS, TS, FB, BJK'nin maçları ne zaman, hangi gün? İşte detaylar...
Süper Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Süper Lig'in 15. hafta maçları başlayacak. Peki, bugün hangi maçlar var? Süper Lig'de bugün kimlerin maçı olacak? Bugünkü maçlar neler? İşte tüm maçlar ve tarihleri...
2022 Dünya Kupası'nın bitmesiyle 23 Aralık 2022 Cuma günü Süper lig yeniden başladı. Bugün birbirinden güzel maçlar oynanacak.
Süper Lig'de günün maçları ve saatleri şöyle:
- Fraport TAV Antalyaspor - MKE Ankaragücü / saat 20:00
- Hangikredi Ümraniyespor - Medipol Başakşehir FK / saat 20:00
Bu hafta 15. hafta maçları oynanacak. Lig toplamda 38 hafta olacak.
Sizce Cumartesi günü oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) December 22, 2022