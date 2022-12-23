Ligler bugün başlıyor mu? Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? 23 Aralık Süper Lig kimlerin maçı var?

2022 Dünya Kupası'nın ardından lig maçları bugün başlıyor. Türkiye Süper Lig maçları da aynı şekilde bugün başlayacak. Futbol severler ilk maçların kimler arasında oynandığını merak ediyor. Peki, Ligler bugün başlıyor mu? Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? 23 Aralık Süper Lig kimlerin maçı var? Bugün kimin maçı var? GS, TS, FB, BJK'nin maçları ne zaman, hangi gün? İşte detaylar...