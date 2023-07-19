Ligin ilk derbisi ne zaman, hangi gün 2023? Süper Lig'de ilk derbi maçı ne zaman oynanacak, hangi takımlar arasında yapılacak?
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Süper Lig maç fikstürleri belli oldu. Aynı şekilde hangi hafta derbi maçları olacak onlar da açıklandı. Bunun ardından futbol severler, Ligin ilk derbisi ne zaman, hangi gün 2023? Süper Lig'de ilk derbi maçı ne zaman oynanacak, hangi takımlar arasında yapılacak? merak etti. İşte detaylar...
Süper Lig'de 2023-2024 sezonu fikstürünün çekilmesiyle birlikte derbi haftaları da belli oldu. Buna göre, ilk derbi 2. hafta Galatasaray- Trabzonspor arasında yapılacak. 37. haftada son derbide Galatasaray ve Fenerbahçe karşılaşacak. Peki, Ligin ilk derbisi ne zaman, hangi gün 2023? Süper Lig'de ilk derbi maçı ne zaman oynanacak, hangi takımlar arasında yapılacak? İşte bilgiler...
Süper Lig'de 2023-2024 sezonu fikstürü çekildi. Derbiler; 2, 5, 9, 11, 15 ve 18. haftalarda oynanacak. 2'inci haftada oynanacak ilk derbide Galatasaray ve Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Son derbi ise Galatasaray-Fenerbahçe arasında yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun 11 Ağustos'ta başlayacağını, 19 Mayıs 2024'te sona ereceğini duyurdu. Fikstürün çekilmesiyle birlikte derbi haftaları da belli oldu.
Sezonun ilk derbisi Galatasaray-Trabzonspor arasında oynanacak. Son derbi ise 37. haftada Galatasaray-Fenerbahçe arasında olacak.
Yeni sezonun ilk derbisi Galatasaray-Trabzonspor maçı ligin 2. haftası oynanacaktır. Yeni sezonda ligin 2. hafta maçlarının 19-20-21 Ağustos tarihlerinde oynanması bekleniyor.
Süper Lig'de 2. hafta: Galatasaray-Trabzonspor
Süper Lig'de 5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
Süper Lig'de 9. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
Süper Lig'de 11. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
Süper Lig'de 15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
Süper Lig'de 18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray
Süper Lig'de 21. hafta: Trabzonspor-Galatasaray
Süper Lig'de 24. hafta Beşiktaş-Trabzsonspor
Süper Lig'de 28. hafta: Beşiktaş-Galatasaray
Süper Lig'de 30. hafta: Trabzsonspor-Fenerbahçe
Süper Lig'de 34. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş
Süper Lig'de 37. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe