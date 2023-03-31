Beşiktaş'ın "Ligden çekilen takımların maçları geçersiz sayılsın" talebi Kulüpler Birliği'nde oylanmış ve 11 takımın 7'si siyah-beyazlılara destek verdi. Bunun üzerine gözler TFF'ye çevrildi. Arama motorlarında ise Ligden çekilen takımların oynadığı maçların puanı silinecek mi? Ligden çekilen takımların oynadığı maçların durumu ne olacak? soruları aratılıyor.

Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 31 Mart 2023? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

Deprem nedeniyle Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi sonrası TFF, bu takımlarla maç yapacak ekiplere 3 puan ve 3 gol verilmesini kararlaştırmıştı. Kulüpler Birliği'nde yapılan toplantı sonrası 7'ye 4 oyla maçların geçersiz sayılması istenirken, TFF'nin vereceği yeni karar merak konusu oldu. Peki, Ligden çekilen takımların oynadığı maçların puanı silinecek mi? Ligden çekilen takımların oynadığı maçların durumu ne olacak?

LİGDEN ÇEKİLEN TAKIMLARIN OYNADIĞI MAÇLARIN PUANI SİLİNECEK Mİ?

Deprem nedeniyle Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi sonrası TFF, bu takımlarla maç yapacak ekiplere 3 puan ve 3 gol verilmesini kararlaştırmıştı. Kulüpler Birliği'nde yapılan toplantı sonrası 7'ye 4 oyla maçların geçersiz sayılması istenirken, TFF'nin vereceği yeni karar merak konusu oldu. Hatayspor ve Gaziantep FK'nin oynadığı maçların geçersiz sayılması durumunda ise puan tablosunda ciddi değişiklikler olacak. TFF tarafından karar henüz verilmedi. Kararın açıklanmasıyla beraber haberimizi güncelleyeceğiz.

TFF eğer maçların geçersiz sayılması talebini kabul ederse Hatayspor ve Gaziantep FK'ye karşı 2'de 2 yapan takımlar Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Kayserispor'un 6'şar puanı silinecek.

Ligden çekilen bu takımlarla oynadığı maçlarda Beşiktaş ve İstanbulspor 5, Adana Demirspor, Başakşehir, Ümraniyespor ise 4 puan bırakmıştı. Böylece bu takımlar da rakipleriyle aralarındaki makası daraltacak. Beşiktaş, TFF'nin maçları geçersiz sayması durumunda 2. sıradaki Fenerbahçe ile puanını eşitleyecek ve lider Galatasaray ile arasındaki farkı 3'e indirirek şampiyonluğun güçlü favorilerinden biri olacak.

LİGDEN ÇEKİLEN TAKIMLARIN OYNADIĞI MAÇLARIN PUANI SİLİNİRSE DURUM NE OLACAK?

Galatasaray / Oynanan maç: 22 / Averaj: +25 / Puan: 51

Fenerbahçe / Oynanan maç: 22 / Averaj: +30 / Puan: 48

Beşiktaş / Oynanan maç: 23 / Averaj: +25 / Puan: 48

Adana Demirspor / Oynanan maç: 22 / Averaj: +17 / Puan: 40

Başakşehir / Oynanan maç: 22 / Averaj: +8 / Puan: 39

Trabzonspor / Oynanan maç: 21 / Averaj: +6 / Puan: 35

Kayserispor / Oynanan maç: 22 / Averaj: -5 / Puan: 29

Konyaspor / Oynanan maç: 22 / Averaj: -1 / Puan: 28

Fatih Karagümrük / Oynanan maç: 22 / Averaj: +1 / Puan: 27

Alanyaspor / Oynanan maç: 23 / Averaj: -12 / Puan: 25

Antalyaspor / Oynanan maç: 22 / Averaj: -6 / Puan: 24

Sivasspor / Oynanan maç: 22 / Averaj: -7 / Puan: 23

İstanbulspor / Oynanan maç: 22 / Averaj: -20 / Puan: 23

Ankaragücü / Oynanan maç: 21 / Averaj: -10 / Puan: 22

Kasımpaşa / Oynanan maç: 22 / Averaj: -14 / Puan: 20

Giresunspor / Oynanan maç: 22 / Averaj: -20 / Puan: 19

Ümraniyespor / Oynanan maç: 22 / Averaj: -13 / Puan: 17