Ülkemizde yaşanan ve 10 ilde ağır kayıplara neden olan deprem felaketinin ardından birçok takım ligden çekilme kararı aldı. Peki, Ligden çekilen takımlar? Hangi takımlar deprem nedeniyle ligden çekildi?

Hangi takımlar ligden çekildi? Ülkemizde yaşanan ve 10 ilde ağır kayıplara neden olan deprem felaketinin ardından birçok takım ligden çekilme kararı aldı. Peki, Ligden çekilen takımlar? Hangi takımlar deprem nedeniyle ligden çekildi? Detaylar...

HANGİ TAKIMLAR LİGDEN ÇEKİLDİ?

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'den toplam 9 takım ligden çekildi. Süper Lig'den Hatayspor, Gaziantep FK, Spor Toto 2. Lig'den Adanaspor, Yeni Malatyaspor, TFF 2. Lig'den Adıyamanspor, Diyarbekirspor, TFF 3. Lig'den ise Malatya Arguvanspor, Kahramanmaraşspor, Osmaniyespor sezonun kalan kısmında mücadeleye çıkmayacak. TFF, bu takımların gelecek sezon aynı ligden devamına karar verirken bu sezon kalan maçlarında 3-0 hükmen yenik sayılmalarına karar verdi.