Spor Toto Süper Lig maçları için sevindirici haber paylaşıldı. Lig maçları ücretsiz mi? Soruları da gündemde yer alan konular arasında bulunuyor. Gençlik ve Spor Bakanı, Spor Toto Süper Lig maçlarının önümüzdeki haftadan itibaren iki hafta boyunca şifresiz olarak yayınlanacağı bildirdi. Peki, Lig maçları ücretsiz mi? Süper Lig maçları şifresiz mi yayınlanacak? Süper Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak?

Yapılan açıklamalar ile Lig maçları ücretsiz mi? Merak ediliyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig maçları iki hafta boyunca şifresiz yayınlanacak. Son zamanlarda ülkemizde yaşanan üzücü gelişmeler "sporda birlik ve beraberlik" ile çözülecek. Peki, Lig maçları ücretsiz mi? Süper Lig maçları şifresiz mi yayınlanacak? Süper Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak?

LİG MAÇLARI ÜCRETSİZ Mİ?

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamasında, "Kıymetli sporseverlerle şunu paylaşmak istiyorum. beIN Group'la yaptığımız görüşmeler neticesinde bundan sonra oynanacak 2 haftayı şifresiz ve herkese ulaştıracak karar alındı. Omuz omuza yardımlaşma gecesine katkıda bulunan herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verildi.

Haftanın ilk maçı 3 Mart Cuma günü saat 20.00'da Alanyaspor – Başakşehir FK arasında gerçekleşecek. beIn Sports 1 kanalından yayınlanacak maç, şifresiz olarak erişime açılacak. Ardından önümüzdeki hafta sonu gerçekleşecek tüm maçlar da ücretsiz olarak izlenebilecek.

SÜPER LİG MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

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