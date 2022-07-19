Lidya Denizci kimdir? Lidya Denizci hayatı ve biyografisi! Lidya Denizci kaç yaşında, nereli? - Haberler

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Lidya Denizci kimdir? Lidya Denizci hayatı ve biyografisi! Lidya Denizci kaç yaşında, nereli?

Haberler.com - Gündem
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Lidya Denizci kimdir? Lidya Denizci hayatı ve biyografisi! Lidya Denizci kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Lidya Denizci, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Lidya Denizci hakkında merak edilenler. Lidya Denizci hayatı ve biyografisi. Lidya Denizci kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Lidya Denizci merak konusu oldu. İşte Lidya Denizci hakkında merak edilen Lidya Denizci kimdir, Lidya Denizci hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

LİDYA DENİZCİ KİMDİR?

Kendisini yıllar önce Yıldız Asyalı'ya benzettiklerini söyleyen Gizem Lidya Denizci, sözlerin şöyle devam etti: "İlk çıktığım dönemde beni benzetiyorlardı. Şu an benzemiyorum bence. Filmimiz adı da 'Yıldızlara Bak'. O dönem dizide Arda ve Yıldız çok yakışıyordu ve çok güzellerdi. Ben de filmde Arda'nın eşini canlandırıyorum."

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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