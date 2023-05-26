Seçime kısa bir süre kala Cumhurbaşkanı adaylarının canlı yayınları takip ediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu akşam çıkacağı program da merak edildi. Peki, Liderler FOX'ta Kemal Kılıçdaroğlu programı saat kaçta?

Kemal Kılıçdaroğlu hangi kanalda, Liderler FOX'ta Kemal Kılıçdaroğlu programı saat kaçta, konuları bugünün en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. Peki, Liderler FOX'ta Kemal Kılıçdaroğlu programı saat kaçta?

LİDERLER FOX'TA KEMAL KILIÇDAROĞLU PROGRAMI SAAT KAÇTA?

Doğan Şentürk yönetimindeki FOX Haber, her seçim döneminde olduğu gibi, Türkiye'nin girdiği bu seçim sürecinde de siyasi parti liderlerini ağırlayacak, Cumhurbaşkanı adayları soruları yanıtlayacak.

Canlı yayınla izleyiciyle buluşacak "Liderler FOX'ta'nın 26 Mayıs Cuma günü programına Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu konuk olacak.

İlker Karagöz'ün moderatörlüğünü üstleneceği programda; FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, FOX Ana Haber anchorman'i Selçuk Tepeli, FOX Haber Ankara Temsilcisi Tülay Ünal Öçten ve FOX Haber Ankara Haber Müdürü Engin Yılmaz soruları soracak, liderler anlatacak.

Program 22.00'de başlayacak.