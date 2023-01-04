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Lider kim oldu? Süper Lig 1. Galatasaray mı, Fenerbahçe mi?

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Lider kim oldu? Süper Lig 1. Galatasaray mı, Fenerbahçe mi?

Süper Lig'de zirve yarışı kızışırken Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesi lider kim oldu, Süper Lig 1. Galatasaray mı, Fenerbahçe mi gibi konular merak edildi. Peki, Süper Lig 1. Galatasaray mı, Fenerbahçe mi?

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe 3 puanı alırken Galatasaray, Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Maçlar sonrası lider kim oldu? Süper Lig 1. Galatasaray mı, Fenerbahçe mi gibi konular araştırıldı.

SÜPER LİG 1. GALATASARAY MI, FENERBAHÇE Mİ?

3 Ocak Salı:

HangiKredi Ümraniyespor 2-2 Atakaş Hatayspor

Fraport TAV Antalyaspor 1-2 Fenerbahçe

4 Ocak Çarşamba:

17.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Arabam.com Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Medaş Konya Büyükşehir)

20.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Nef)

5 Ocak Perşembe:

17.00 Gaziantep FK-Medipol Başakşehir (Kalyon)

20.00 Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)

20.00 Trabzonspor-Bitexen Giresunspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

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Lider kim oldu? Süper Lig 1. Galatasaray mı, Fenerbahçe mi?

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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