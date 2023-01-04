Lider kim oldu? Süper Lig 1. Galatasaray mı, Fenerbahçe mi?

Süper Lig'de zirve yarışı kızışırken Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesi lider kim oldu, Süper Lig 1. Galatasaray mı, Fenerbahçe mi gibi konular merak edildi. Peki, Süper Lig 1. Galatasaray mı, Fenerbahçe mi?