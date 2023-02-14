Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Diyarbakır'ın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Lice ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Lice nerede? Lice ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Lice ilçesi hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Diyarbakır'da da birçok yerde deprem hissedildi. Diyarbakır'ın Lice ilçesi merak edildi. Peki, Lice nerede? Lice ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Lice ilçesi hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

LİCE NEREDE?

Lice, Diyarbakır ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 25.027

Yüzölçümü: 1,083 km² (418 mil²)

LİCE İLÇESİNİN NÜFUSU NEDİR?

Diyarbakır'da yer alan Lice ilçesinin nüfusu 25.027'dir.

LİCE HANGİ İLE BAĞLI?

Lice (Kürtçe: Licê), Diyarbakır iline bağlı bir ilçedir. Diyarbakır'ın kuzeydoğusunda yer almaktadır.

İlçe ve köy sakinlerinin gelir kaynağı fazla değildir genelde hep başka İllere çalışma amaçlı mevsimlik göç yapılır. Bunun yanı sıra hayvan alım-satımı, tarım (nar, badem, fıstık, soğan, incir, domates, biber, patlıcan, salatalık) ve hayvansal ürünlerden (peynir, süt, yoğurt, çökelek, tereyağı) de gelir sağlanıyor.

Ulaşım

İlçenin yolları asfalt olduğundan ulaşımı kolaydır. Sadece karadan ulaşım sağlanabilir. Çevresindeki Diyarbakır, Muş ve Bingöl illerine ulaşım vardır.