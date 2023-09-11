Libya'da yaşanan sel felaketinin son durumu merak konusu oldu. Ülkenin birçok bölgesinde etkili olan sel, yaşamı olumsuz etkiledi. Peki, Libya'da son durum nedir? Libya Daniel fırtınası son durum ne? İşte detaylar...

Yunanistan'ın ardından Libya'yı da vuran Daniel Fırtınası'nın yol açtığı şiddetli yağışlarda can kaybı korkunç sayılara ulaştı. Son dakika haberlerine göre, Libya'daki sel felaketinin son durumu hakkında detaylar araştırılıyor. Libya'da kaç kişi öldü merak konusu oldu. Peki, Libya'da son durum nedir? SON DAKİKA! Libya Daniel fırtınası son durum ne? Detaylar haberimizde...

LİBYA'DA SON DURUM NEDİR?

Orta Akdeniz'de etkili olan ve Libya'nın doğusuna ulaşan "Daniel" fırtınası nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 1500'den fazla kişinin öldüğü açıklandı. Konuya ilişkin konuşan Libya'nın doğusundaki hükümetin İçişleri Bakanı Ebu Zeribe, "Yağışlarda 1500'den fazla kişi öldü, 7 bin kişi kayıp." ifadelerini kullandı.