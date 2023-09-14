Libya'daki çatışmalar ve iç savaşın son durumu hakkında bilgiler verildi. Ülkedeki savaşta kaç kişinin hayatını kaybettiği, hangi bölgelerin etkilendiği ve son durumun ne olduğu konusunda detaylar paylaşıldı. Peki, Libya'da son durum ne? Libya sel felaketinde kaç kişi öldü? İşte detaylar...

Libya'yı vuran Daniel Kasırgası nedeniyle sel meydana gelen ülkede bilanço ağırlaşıyor. Libya'da son durum araştırılan konular arasında yer alıyor. Libya sel felaketinde kaç kişi öldü merak konusu oldu. Arama motorlarında Libya sel felaketinde son durum sorgulatılıyor. Peki, Libya'da son durum ne? Libya sel felaketinde kaç kişi öldü? Detaylar haberimizde...

LİBYA SEL FELAKETİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Ülkenin doğusunu vuran kasırga nedeniyle şiddetli yağışlar ülkede sele neden olmuştu. Sel felaketinin ilk gününden 1000'den fazla ölünün olduğu bildirilmişti. Libya Kızılayı'ndan yapılan son açıklamada ise ölü sayısı 11 bin 300'e çıktı.

LİBYA SON DURUM NE?

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisinin (TM) atadığı hükümetin Sağlık Bakanlığı, arama kurtarma ekiplerinin sel felaketinden 96 saat sonra iki kişiyi kurtardığını duyurdu. TM'nin atadığı hükümetin Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Sel felaketinden en çok etkilenen Derne'de afetten 96 saat sonra Libyalı arama kurtarma ekiplerinin 26 yaşındaki Nebil Mansur Süleyman ile 34 yaşındaki Ramazan el-Feyturi'yi enkazdan canlı bir şekilde çıkardığı belirtildi.F