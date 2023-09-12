Yunanistan'ın ardından Libya'yı da vuran Daniel Kasırgası'nın yol açtığı şiddetli yağışlarda can kaybı korkunç sayılara ulaştı. Peki, Libya'da son durum ne? Kaç kişi öldü, yaralı var mı? Son dakika Libya haberleri!

Orta Akdeniz'de etkili olan ve Libya'nın doğusuna ulaşan Daniel Kasırgası nedeniyle meydana gelen sel felaketinden sonra vatandaşlar Libya'da son durum ne? Kaç kişi öldü, yaralı var mı? Son dakika Libya haberlerini araştırmaya başladı. Merak edilenler haberimizde yer alıyor.

LİBYA'DA SON DURUM NE?

Yunanistan'ın ardından Libya'yı da vuran Daniel Kasırgası'nın yol açtığı şiddetli yağışlarda can kaybı korkunç sayılara ulaştı. Libya'nın doğusundaki hükümetin Başbakanı Usame Hammad ülkeyi vuran yağışlara ilişkin olarak, Derne kentindeki selde ölenlerin sayısının 2 bini geçtiğini söyledi. Hükümetin İçişleri Bakanı Ebu Zeribe ise selde 7 bin kişinin kayıp olduğunu ifade etti. Öte yandan Libya Başbakanı Dibeybe de, selden zarar gören bölgeler için uluslararası yardım çağrısı yaptı.

Orta Akdeniz'de etkili olan ve Libya'nın doğusuna ulaşan Daniel Kasırgası nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin kaybolduğu açıklandı. Öte yandan Libya Başbakanı Dibeybe, selden zarar gören bölgeler için uluslararası yardım çağrısında bulundu.

DANIEL KASIRGASI LİBYA'YI VURDU

Yunanistan'da 15 kişinin ölümüne yol açan Daniel Kasırgası, hafta sonu Libya'da etkili olmaya başladı. Olağanüstü hal ilan edilen Derna, Bingazi, Sousse ve Al-Marj bölgesinde fırtınanın yol açtığı şiddetli yağışlar sel felaketine neden oldu.

2 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 7 BİN KİŞİ KAYIP

Ülkenin batısında yer alan Misrata kenti de sele teslim oldu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda sel nedeniyle en az 150 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilmişti. Öte yandan son yapılan açıklamada ise Libya'nın doğusundaki "hükümetin Başbakanı" Usame Hammad, Derne kentindeki selde ölenlerin sayısının 2 bini geçtiğini söyledi. Hükümetin İçişleri Bakanı Zeribe ise sel nedeniyle 7 bin kişinin kayıp olduğunu ifade etti.

LİBYA BAŞBAKANI ÇAĞRI YAPTI

Libya Başbakanı Abdülhamid Muhammed el-Dibeybe, selden zarar gören bölgeler için uluslararası yardım çağrısında bulundu.

"ULUSLARARASI MÜDAHALEYE İHTİYACIMIZ VAR"

Libya'nın Derne kentinin Belediye Meclis Üyesi Ahmed Emdur da, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, Derna'da çok sayıda bina ve konutun tamamen sular altında kaldığını; altyapının sel sularıyla sürüklendiğini, ana yolların yıkıldığını, kamu ve özel mülklerde önemli kayıpların olduğunu belirtti. Emdur, "Derne yıkık bir kent haline geldi. Acilen uluslararası müdahaleye ihtiyacımız var. Deniz yollarının acilen açılmasını gerekiyor. Çünkü kente ulaşan tüm kara yolları yıkıldı, sadece tek bir yol kaldı. Ondan da geçiş zor." ifadelerini kullandı.

ACİL MÜDAHALE EKİBİ GÖREVLENDİRİLDİ

Birleşmiş Milletler (BM) Libya İnsani Yardım Koordinatörü Georgette Gagnon ise X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "ülkenin doğu bölgelerini etkisi altına alan Daniel fırtınasının yıkıcı etkilerinden derin üzüntü duyduğunu" ifade ederek, Libya'nın doğusundaki yerel otoritelerin ve ortaklarının desteklenmesi adına hazırlık yapılması için acil müdahale ekibini görevlendirdiğini belirtti.

MISIR'A DOĞRU İLERLİYOR

Sel bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, okul ve iş yerleri ile 4 büyük petrol limanı da kapatıldı. Kasırganın bugün itibarıyla Mısır'da da etkili olması bekleniyor.

TÜRKİYE'DE 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Türkiye'yi de vuran Daniel Kasırgası'nın yol açtığı şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel felaketinde Kırklareli ve İstanbul'da olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetmişti.

YUNANİSTAN'DA 15, BULGARİSTAN'DA 4 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Yunanistan'ın, 5 Eylül'den beri karşı karşıya kaldığı sel felaketinde 15 kişi yaşamını yitirmişti. Ülkenin özellikle Volos kentinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilemiş ve birçok ev, iş yeri ve araç zarar görmüştü.

İlgili Haberler