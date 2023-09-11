Libya'da ne oldu? (Daniel Fırtınası) Libya sel felaketinde aç kişi öldü?

Orta Akdeniz'de etkili olan ve Libya'nın doğusuna ulaşan "Daniel" fırtınası nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 1500'den fazla kişinin öldüğü açıklandı. Üzücü gelişme sonrası Libya'da ne oldu? Libya sel felaketinde aç kişi öldü merak edildi.

Libya'nın doğusundaki hükümetin İçişleri Bakanı Ebu Zeribe, Daniel Kasırgası'nın etkilediği bölgede 1500'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin kişinin de kaybolduğunu açıkladı. Uluslarası acil kodu verilen gelişme sonrası Libya'da ne oldu? Libya sel felaketinde aç kişi öldü araştırıldı.

LİBYA SEL FELAKETİNDE AÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Yunanistan'da 15 kişinin ölümüne yol açan Daniel Fırtınası, hafta sonu Libya'da etkili olmaya başladı. Olağanüstü hal ilan edilen Derna, Bingazi, Sousse ve Al-Marj bölgesinde fırtınanın yol açtığı şiddetli yağışlar sel felaketine neden oldu.

Orta Akdeniz'de etkili olan ve Libya'nın doğusuna ulaşan "Daniel" fırtınası nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 1500'den fazla kişinin öldüğü açıklandı. Konuya ilişkin konuşan Libya'nın doğusundaki hükümetin İçişleri Bakanı Ebu Zeribe, "Yağışlarda 1500'den fazla kişi öldü, 7 bin kişi kayıp." ifadelerini kullandı.

Ülkenin batısında yer alan Misrata kenti de sele teslim oldu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda sel nedeniyle en az 150 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilmişti. Öte yandan son yapılan açıklamada ise Bakan Zeribe ölü sayısının 1500'den fazla olduğunu söyledi. Bakan Zeribe ayrıca sel nedeniyle 7 bin kişinin kayıp olduğunu ifade etti.

ACİL YARDIM İSTENDİ

Libya'nın Derne kentinin Belediye Meclis Üyesi Ahmed Emdur Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, Derna'da çok sayıda bina ve konutun tamamen sular altında kaldığını; altyapının sel sularıyla sürüklendiğini, ana yolların yıkıldığını, kamu ve özel mülklerde önemli kayıpların olduğunu belirtti. Emdur, "Derne yıkık bir kent haline geldi. Acilen uluslararası müdahaleye ihtiyacımız var. Deniz yollarının acilen açılmasını gerekiyor. Çünkü kente ulaşan tüm kara yolları yıkıldı, sadece tek bir yol kaldı. Ondan da geçiş zor." ifadelerini kullandı.

ACİL MÜDAHALE EKİBİ GÖREVLENDİRİLDİ

Birleşmiş Milletler (BM) Libya İnsani Yardım Koordinatörü Georgette Gagnon ise X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "ülkenin doğu bölgelerini etkisi altına alan Daniel fırtınasının yıkıcı etkilerinden derin üzüntü duyduğunu" ifade ederek, Libya'nın doğusundaki yerel otoritelerin ve ortaklarının desteklenmesi adına hazırlık yapılması için acil müdahale ekibini görevlendirdiğini belirtti.

MISIR'A DOĞRU İLERLİYOR

Sel bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, okul ve iş yerleri ile 4 büyük petrol limanı da kapatıldı. Fırtınanın bugün itibarıyla Mısır'da da etkili olması bekleniyor.

TÜRKİYE'DE 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Türkiye'yi de vuran Daniel Fırtınası'nın yol açtığı şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel felaketinde Kırklareli ve İstanbul'da olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetmişti.

YUNANİSTAN'DA 15, BULGARİSTAN'DA 4 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Yunanistan'ın, 5 Eylül'den beri karşı karşıya kaldığı sel felaketinde 15 kişi yaşamını yitirmişti. Ülkenin özellikle Volos kentinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilemiş ve birçok ev, iş yeri ve araç zarar görmüştü.