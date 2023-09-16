Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Derne'deki iki barajın çökmesiyle ilgili acil soruşturma açılmasını emretti. Sel felaketinde binlerce kişi kayboldu. Peki, Libya'da baraj mı patladı? Libya'da baraj neden patladı, sebebi ne?

Libya'da baraj mı patladı? Sorusu, bir süredir gündemde yer almakta olan konular arasında bulunuyor ve birçok kişi tarafından internet üzerinde sorgulatılıyor. Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, "Daniel" fırtınası sırasında Derne'deki iki barajın çökmesiyle ilgili "acil soruşturma" açılmasını emretti. Peki, Libya'da baraj mı patladı? Libya'da baraj neden patladı, sebebi ne?

LİBYA'DA BARAJ MI PATLADI?

Derne kentinin barajlarının çökmesine yol açarak büyük yıkıma neden oldu. Libya'nın liman kenti Derne'yi vuran yıkıcı sel felaketinde 5 binden fazla insan hayatını kaybettiği tespit edilmiş durumda. Binlercesinin kayıp olduğu biliniyor. Yılın büyük bölümünde bölge kurak olan bu nehir, olağanüstü yağışla taştı ve üzerindeki iki baraj ile köprüleri yıkarak kente aktı. Yerel yetkililerin evlerinde kalma talimatı verdiği kent sakinleri, mahalleler sular altında kalmadan önce büyük bir patlama duyduklarını anlatıyor. Profesör Stephens, başlangıçta suyu tutan barajların yıkılmasıyla, biriken suyun dev bir sele dönüştüğünü söylüyor.

Üst kısımdaki baraj 1,5 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahipken, alttaki baraj 22,5 milyon metreküp su tutabiliyordu.

Her metreküp su yaklaşık bir ton (1000 kg) ağırlığındadır, yani 1,5 milyon metreküp suyun ağırlığı 1,5 milyon ton olacaktır.

Bu ağırlığı yokuş aşağı hareketle birleştirirseniz muazzam bir güç ortaya çıkacaktır.

Selin gücüne tanık olan kişiler suyun yer yer 3 metreye yaklaştığını söyledi.