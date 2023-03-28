Liberya - Güney Afrika ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, canlı yayın nereden izlenir? 28 Mart Liberya - Güney Afrika maçının yayını var mı?
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Bugün Afrika Uluslar Kupası Eleme maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Liberya - Güney Afrika maçı oldu. Peki, Liberya - Güney Afrika ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Mart Liberya - Güney Afrika maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? Liberya - Güney Afrika maçı ne zaman başlayacak? Liberya - Güney Afrika maçının özeti nerede yayınlanır? Liberya - Güney Afrika maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...
Afrika Uluslar Kupası Eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Liberya - Güney Afrika maçı olacak. Peki, Liberya - Güney Afrika ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Mart Liberya - Güney Afrika maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İşte ayrıntılar...
Liberya - Güney Afrika Afrika Uluslar Kupası Eleme maçı 28 Mart 2023 Salı günü yani bugün saat 19:00'da başlayacak.
Maçı Bilyoner TV üzerinden izleyebilirsiniz.
Maç, Monrovia'da, SKD Stadyumu'nda oynanacak.