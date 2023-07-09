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Liberya bandıralı 'Dream' kruvaziyer gemisi Tianjin limanına yanaştı

Turizm Haberleri

Liberya bandıralı 'Dream' kruvaziyer gemisi, son üç yılda Tianjin limanına yanaşan ilk uluslararası kruvaziyer gemisi oldu. Gemide 1.000'in üzerinde kamarası ve 2.000'in üzerinde yolcu kapasitesi bulunuyor.

Liberya bandıralı "Dream" kruvaziyer gemisi, Cumartesi günü Tianjin Uluslararası Kruvaziyer Ana Limanı'na yanaştı.

Bu, son üç yılda Tianjin limanına yanaşan ilk uluslararası kruvaziyer gemisi oldu.

261 metre uzunluğunda ve 40 metre genişliğinde olan kruvaziyer gemisi, 77.500 ton brüt tonaja sahip. 1.000'in üzerinde kamarası olan geminin 2.000'in üzerinde yolcu kapasitesi var.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Turizm

Liberya Turizm Haberler

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