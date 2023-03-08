LDP, Liberal Demokrat Parti 6'lı Masayı, Kılıçdaroğlu'nu destekliyor mu?

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklandı ve sonrasında bazı partiler destek açıklaması yaptı. Destek açıklamaları sonrası merak edilen konulardan biri Liberal Demokrat Parti 6'lı Masayı, Kılıçdaroğlu'nu destekliyor mu oldu. Peki, Liberal Demokrat Parti 6'lı Masayı, Kılıçdaroğlu nu destekliyor mu?