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LDP, Liberal Demokrat Parti 6'lı Masayı, Kılıçdaroğlu'nu destekliyor mu?

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LDP, Liberal Demokrat Parti 6'lı Masayı, Kılıçdaroğlu'nu destekliyor mu?

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklandı ve sonrasında bazı partiler destek açıklaması yaptı. Destek açıklamaları sonrası merak edilen konulardan biri Liberal Demokrat Parti 6'lı Masayı, Kılıçdaroğlu'nu destekliyor mu oldu. Peki, Liberal Demokrat Parti 6'lı Masayı, Kılıçdaroğlu nu destekliyor mu?

Liberal Demokrat Parti 6'lı Masayı, Kılıçdaroğlu nu destekliyor mu konusu 6'lı Masa'nın adayını açıklaması sonrası merak edildi. Peki, Liberal Demokrat Parti 6'lı Masayı, Kılıçdaroğlu nu destekliyor mu? İŞte detaylar….

LİBERAL DEMOKRAT PARTİ 6'LI MASAYI DESTEKLİYOR MU?

Liberal Demokrat Parti 6'lı Masayı, Kılıçdaroğlu'nu destekliyor mu?

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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