Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın aldığı takımlarla çok konuşulmuştu. Transfer sezonu Acun Ilıcalı için de başladı. Peki, Liam Delap kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? Acun Ilıcalı'dan transfer bombası! Liam Delep hangi takıma transfer oldu?

Championship ekiplerinden Hull City, bonservisi Manchester City'de bulunan 20 yaşındaki futbolcu Liam Delap için transfer hareketine geçtiği biliniyordu. Liam Delap kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? Acun Ilıcalı'dan transfer bombası! Liam Delep hangi takıma transfer oldu? İşte son dakika haberleri…

LIAM DELEP KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Liam Rory Delap8 Şubat 2003 doğumludur. Premier Lig kulübü Manchester City'den kiralık olarak EFL Championship kulübü Hull City'de forvet pozisyonunda oynayan İngiliz profesyonel futbolcudur. Delap, 2019'da Derby County'den Manchester City'nin akademisine katıldı, genç yaşta etkiledi ve İngiltere ile çeşitli gençlik seviyelerinde şapka aldı. 2020 18 Yaş Altı Premier Lig Kupası finalinde bir gol attı ve iki gol daha hazırladı. Delap, 24 Eylül 2020'de EFL Cup'ta AFC Bournemouth karşısında alınan 2-1'lik galibiyette ilk kez ilk on birde sahaya çıktı ve 18. dakikada ilk üst düzey golünü attı. Maçtan sonra teknik direktör Pep Guardiola onu övdü ve Delap'ın A takımla antrenmanlara devam edeceğini doğruladı. Üç gün sonra, 51. dakikada Fernandinho'nun yerine oyuna girerek Leicester City'nin evinde aldığı 5-2'lik yenilgide ilk Premier Lig maçına çıktı. Nisan 2021'de Guardiola, Delap'in bir sonraki sezondan önce kalıcı olarak A takıma yükseltileceğini doğruladı. Delap ilk kupasını 25 Nisan'da City'nin Wembley Stadyumu'ndaki Lig Kupası finalinde Tottenham'ı 1-0 mağlup ettiği maçta kazandı. Ancak Delap kadroya seçilmedi ve bunun yerine maçı tribünden takip etmek zorunda kaldı.

LIAM DELEP HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU?

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Manchester City'den 20 yaşındaki Liam Delap'ı transfer etti.

İngiliz ekibi, transferde harekete geçti. Kulüp, bonservisi Premier Lig şampiyonu Manchester City'de bulunan 20 yaşındaki futbolcu Liam Delap'i kadrosuna kattı.

20 yaşındaki yıldız futbolcu, Manchester City U21 takımıyla çıktığı 36 maçta 35 gol, 9 asist katkısı sağladı.