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LGS yüzdelik dilim nedir?

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LGS yüzdelik dilim nedir?

MEB tarafından yapılan ve 8. sınıf öğrencilerinin girdiği LGS sınav sonuçları bugün açıklandı. meb.gov.tr sonuç sayfasında LGS sonuçlarını öğrenen öğrenciler için tercih maratonu başlayacak. Peki, LGS yüzdelik dilim nedir?

MEB lise taban puanları henüz açıklanmadı. 5 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından LGS sonuçları açıklanmasıyla 2022 LGS taban ve tavan puanları da netlik kazanacak. LGS yüzdelik dilim nedir?

LGS'DE YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

LGS, yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde %8 giren bir öğrenci 1.300.000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104.000 olmuştur.

Kısacası Taban puanlar her yıl değişebilir ancak yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklıdır. Yalnız yüzdelik dilimlerde değişebilir. Okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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