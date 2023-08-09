LGS Yerleştirme ve Nakil Komisyonu Başvurusu: Lise il ilçe öğrenci nakil başvurusu nasıl yapılır?

LGS yerleştirme ve nakil komisyon başvurusu nasıl yapılır sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından nakil başvurusunun nereden yapılacağı araştırılıyor. Peki, Lise il ilçe öğrenci nakil başvurusu nereden, nasıl yapılır? Detaylar haberimizde....

Lise öğrencileri ve velileri için önemli bir süreç olan il ilçe öğrenci nakil başvurusu nasıl yapılır sorusu gündemde. LGS Yerleştirme ve Nakil Komisyonu başvuru süreci, öğrencilerin eğitim hayatlarına yön verecek önemli bir adım. Bu süreçte nereden ve nasıl başvuru yapılacağına dair detaylar merak ediliyor. Peki, Lise il ilçe öğrenci nakil başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte, LGS yerleştirme ve nakil komisyon başvuru ekranı!

NAKİL TERCİH TARİHLERİ

Sınavla öğrenci alan okullar ve yerel yerleştirme için tercih yapan 1 milyon 14 bin 675 öğrencinin yüzde 95'i tercihlerine yerleşti. Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 204 bin 812 kontenjanın 200 bin 310'u öğrenciler tarafından tercih edildi ve yerleştirme oranı %97,80 olarak gerçekleşti.

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla boş kontenjanların da ilan edilmesi bekleniyor. 24-28 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olarak belirlendi. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak. Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-4 Ağustos'ta yapılabilecek. Sonuçlar 7 Ağustos'ta açıklanacak.

KAÇ KONTENJAN AYRILMIŞTI?

Türkiye genelinde bu yıl 2 bin 492 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci alınacak. Sınavla öğrenci alan okullara toplam 206 bin 414 öğrenci yerleştirilecek. Anadolu liselerine 71 bin 22, fen liselerine 40 bin 470, sosyal bilimler liselerine 10 bin 740, Anadolu imam hatip liselerine 42 bin 356, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 41 bin 826 kontenjan ayrıldı.

YERLEŞTİRME DETAYLARI

Tercih dönemlerinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etmiş ancak herhangi bir okula yerleşemeyen öğrencilerin, bulundukları il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullarda kontenjan durumuna bakılmaksızın okul ve şube dengesi gözetilerek yerleştirme işlemleri tamamlanacak.

Tercih döneminde merkezi sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme tercihi yapmış öğrenciler için her 30 kontenjana 2 olacak şekilde ek kontenjan verilecek. Ek kontenjanlara yerleştirme işlemleri merkezi yerleştirme esasları çerçevesinde puan üstünlüğü ve tercih önceliğine göre yapılacak. Yerleştirmeye esas nakillerde ve sonraki tüm nakil işlemlerinde ek kontenjan kullanılmayacak.