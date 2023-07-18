LGS YERLEŞTİRME TAKVİMİ | LGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? LGS yerleştirme nasıl yapılır? LGS yerleştirme robotu 2023!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği Liselere Giriş Sınavı (LGS) için tercihler 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapıldı. 1 milyondan fazla aday öğrenci için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Tercih sonuçlarına göre öğrenim göreceği liseyi öğrenecek olan adaylar, arama motorlarında LGS tercihleri ne zaman açıklanıyor? LGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? LGS yerleştirme nasıl yapılır? LGS yerleştirme robotu 2023! İşte detaylar…

Lgs'ye giren öğrencilerMilli Eğitim Bakanlığı'nın tercih kılavuzunun açıklamasının ardından tercihlerini 3-19 Temmuz tarihleri arasında yaptı. Nefesler ise sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki LGS tercihleri ne zaman açıklanıyor? LGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zamanaçıklanacak? LGS yerleştirme nasıl yapılır? LGS yerleştirme robotu 2023! İşte detaylar...

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

LGS tercih kılavuzuna göre, lise tercih işlemleri 3-19 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İşlemler, son gün saat 17.00'ye kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ise 24 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak. Sonuçlara MEB'in resmi internet sitesinden erişilebilecek.

Bu yıl Türkiye genelinde, merkezi sınav puanlarına göre öğrenci kabul eden toplam 2.492 lise bulunuyor. Bu okullara 206.414 öğrenci yerleştirilecek. Yerleştirmelerin dağılımı şu şekildedir:

Yerel yerleştirme: 5 tercih hakkı

Merkezi yerleştirme: 10 tercih hakkı

Yatılı yerleştirme: 5 tercih hakkı

Her aday, yerel yerleştirmede en fazla 5, merkezi yerleştirmede en fazla 10 ve yatılı yerleştirmede ise 5 olmak üzere toplamda en fazla 20 tercih yapabilecektir.

LGS YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR? TERCİH ROBOTU

Öğrencilerin 10'dan fazla seçeneği olduğu durumlarda, tercih sıralamasını yüzdelik dilimlerine göre belirlemek faydalı olabilir. Örneğin, yüzdelik dilim %5 ise bu dilimin biraz üzerinde (%2'den) tercih yapılabilir. Alt sınırlar için ise yüzdelik dilimin 2 katı kadar aşağıya inilebilir (%5 ise %10). Ancak, istenmeyen bir okulu listeye eklemek yerine daha yüksek yüzdelik dilimlerde (%6-7 gibi) tercih bırakarak yerel yerleştirme listesine odaklanmak daha iyi bir seçenek olabilir.

LGS tercih işlemi, öğrenciler tarafından bireysel olarak https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilebileceği gibi mezun olunan okuldan veya herhangi bir resmi ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden de yapılabilecektir. Yapılan tercihler, ilgili ortaokul müdürlükleri tarafından mutlaka onaylatılacaktır. Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacaktır. Öğrenciler, tercih süresi içinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercih yapma imkanına sahip olacaklardır.