LGS yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? LGS sonuçları nerede?

Bakan Özer, " Lgs'de öğrencilerin yüzde 95'i tercih ettiği okullardan birine yerleşti, yerel yerleştirmede ilk üç tercihe yerleşme oranı yüzde 94'e çıktı." dedi. İşte, LGS yerleştirme sonuçları linki!

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Bakanlık, ortaokul 8'inci sınıf öğrencilerinin katıldığı LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarını 30 Haziran'da açıkladı.

LGS kapsamındaki lise tercihleri, 4 Temmuz-20 Temmuz arasında yapıldı. Yerleştirme sürecinde öğrenciler için "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta tercih ekranı açıldı.

Merkezi sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kapsamında merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarını "meb.gov.tr" ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresleri üzerinden açıklandığını bildirdi.

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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