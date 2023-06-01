2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 4 Haziran 2023 tarihinde tüm ülke genelinde yapılacak. Sınav için artık son hazırlıklarını yapan öğrenciler bir yandan da sınav saati ve süresiyle ilgili bilgileri gözden geçiriyor. Peki, LGS'ye uçlu kalemle girilir mi? LGS'ye kalem götürülür mü?

Lgs kılavuzunda saat ve süre bilgilerine yer verildi. Yayımlanan başvuru kılavuzuna göre, sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak. Peki, LGS'ye uçlu kalemle girilir mi? LGS'ye kalem götürülür mü?

LGS'YE UÇLU KALEMLE GİRİLİR Mİ?

LGS kılavuzunda saat ve süre bilgilerine yer verildi. Yayımlanan başvuru kılavuzuna göre, sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak. 2. oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

Adayların, sınava girişte yanlarında bulunabilecek izin verilen malzemelerin listesi şu şekilde:

• 2 adet yumuşak, siyah uçlu kurşun kalem

• 1 adet kalemtraş

• 1 adet iz bırakmayan, kağıdı zedelemeyen silgi