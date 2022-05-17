LGS'ye kaç gün kaldı? 2022 LGS ne zaman, hangi tarihte? LGS nasıl olacak? - Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Liselere Geçiş Sınavı ( Lgs ) kaç gün kaldığı ve nasıl olacağı girecek olan adayların araştırdığı konular arasında yer alıyor. LGS bu sene Haziran ayında düzenlenmesi planlanıyor. LGS'ye kaç gün kaldığı ve hangi tarihte olduğu gündeme geliyor. LGS'ye kaç gün kaldı? 2022 LGS ne zaman, hangi tarihte? LGS nasıl olacak? Detaylar haberimizdedir…

2022 LGS NE ZAMAN?

2022 LGS 5 Haziran Pazar günü yapılacak. Birinci oturum saat 09:30'da başlayacak olan sınavın ikinci oturumu saat 11.30'da dır. LGS sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika ve LGS sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.

LGS'YE KAÇ GÜN KALDI?

LGS'ye kaç gün kaldığı sınava girecek olan adaylar tarafından merak ediliyor. Bu sene LGS 5 Haziran Pazar günü gerçekleşecek. Sınava bugün itibari ile 18 gün kalmıştır.

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