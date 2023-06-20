Liselere geçmek için hevesle bekleyen öğrenciler sık sık soruyor LGS tercihleri ne zaman? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih nasıl yapılır? LGS tercih robotu! LGS tercih sonuçları! LGS tercih dönemi 2023! İşte detaylar…

Liselere Geçiş Sınavı'na ( Lgs ) giren öğrenciler merak ediyor. LGS tercihleri ne zaman? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih nasıl yapılır? LGS tercih robotu! LGS tercih sonuçları! LGS tercih dönemi 2023! İşte detaylar…

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023?

2023 LGS sınavının sona ermesinin ardından, sınava katılım sağlayan adaylar LGS tercihleri için tarih araştırmalarına başladı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercihleri 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü başlayacak olup 20 Temmuz 2022 saat 17.00'ye kadar sürecek.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları, 26 Haziran 2023 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

LGS TERCİH NASIL YAPILIR?

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.