LGS tercihleri ne zaman 2023? LGS tercihleri ne zaman yapılacak? LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Ortaokul mezunu öğrencilerin, liselere yerleşebilmek için girdiği LGS sonuçları açıklandı. LGS sınavına giren öğrenciler ise arama motorlarında LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? LGS tercihleri ne zaman yapılacak? LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? sorularını araştırıyor.

4 Haziran 2023 tarihinde LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav" sonuçları meb.gov.tr adresinden erişime açıldı. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? LGS tercihleri ne zaman yapılacak? LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

LGS sonuçları MEB'in resmi sitesinden erişime açıldı. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 26 Haziran'da açıklanacak, tercihler ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

KILAVUZ 26 HAZİRAN'DA, TERCİHLER 3-19 TEMMUZ'DA

Sınava ilişkin detayları paylaşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hatay'da yaptığı açıklamada, sınav kılavuzunun pazartesi günü ilan edileceğini bildirdi. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ise 26 Haziran'da yayımlanacak. Adaylar, tercihlerini 3-19 Temmuz'da yapabilecek.

1 MİLYON 246 BİN ÖĞRENCİ BAŞVURDU

LGS merkezi sınavına bu yıl 8'inci sınıftaki 1 milyon 246 bin 429 öğrenci başvurdu. İki oturum halinde yapılan sınav 15 bin 532 okulda, 81 bin 570 salonda gerçekleştirildi.