LGS tercihleri ne zaman 2022? LGS tercihleri ve yerleştirme ne zaman yapılacak? LGS tercih 2022!
- Güncelleme:
LGS tercihleri ne zaman yapılacak? 1 milyon 31 bin 799 öğrencinin girdiği LGS'ye katılım oranı yüzde 83 olarak açıklanırken, sınava giren 193 öğrencinin tüm soruları yanıtlayarak 500 tam puan aldığı duyurulmuştu. Peki, LGS tercihleri ne zaman 2022? LGS tercihleri ve yerleştirme ne zaman yapılacak? LGS tercih dönemi ne zaman?
Lgs tercihleri ne zaman merak ediliyor. 1 milyon 31 bin 799 öğrencinin girdiği Lgs'ye katılım oranı yüzde 83 olarak açıklanırken, sınava giren 193 öğrencinin tüm soruları yanıtlayarak 500 tam puan aldığı duyurulmuştu. Peki, LGS tercihleri ne zaman 2022? LGS tercihleri ve yerleştirme ne zaman yapılacak? LGS tercih dönemi ne zaman? İşte detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bugün sonuçları açıklanan LGS sınavının tercihleri 4-20 Temmuz, yerleştirme sonuçları ise 25 Temmuz tarihinde açıklanacak. 1 milyon 31 bin 799 öğrencinin girdiği LGS'ye katılım oranı yüzde 83 olarak açıklanırken, sınava giren 193 öğrencinin tüm soruları yanıtlayarak 500 tam puan aldığı duyurulmuştu.
Merkezi sınavda öğrencilere iki oturumda toplam 90 soru soruldu. Saat 9.30'da başlayan ilk oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil testleri uygulandı. İkinci oturum saat 11.30'da başladı ve bu oturumda öğrenciler matematik ve fen bilimleri testlerini cevapladı. Merkezi sınavda yer alan sorulardan hiçbiri iptal edilmedi.
Sınava 48 farklı ilden katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda 400-500 puan arasında puan alan öğrenci oranı geçen seneye göre artış gösterdi. Öğrencilerin yüzde 9,93'ü 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 56,04) ise 200-299 oldu.
Yüz yüze eğitime kesintisiz devam edildiği eğitim öğretim yılının ardından gerçekleştirilen sınavda matematik ve fen bilimleri alt testlerinde doğru cevap sayısı ortalamalarının 2021 yılına göre kısmen artış gösterdiği görüldü.