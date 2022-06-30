LGS tercihleri ne zaman 2022? LGS tercihleri ve yerleştirme ne zaman yapılacak? LGS tercih 2022!

Lgs tercihleri ne zaman merak ediliyor. 1 milyon 31 bin 799 öğrencinin girdiği Lgs'ye katılım oranı yüzde 83 olarak açıklanırken, sınava giren 193 öğrencinin tüm soruları yanıtlayarak 500 tam puan aldığı duyurulmuştu. Peki, LGS tercihleri ne zaman 2022? LGS tercihleri ve yerleştirme ne zaman yapılacak? LGS tercih dönemi ne zaman? İşte detaylar...

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bugün sonuçları açıklanan LGS sınavının tercihleri 4-20 Temmuz, yerleştirme sonuçları ise 25 Temmuz tarihinde açıklanacak. 1 milyon 31 bin 799 öğrencinin girdiği LGS'ye katılım oranı yüzde 83 olarak açıklanırken, sınava giren 193 öğrencinin tüm soruları yanıtlayarak 500 tam puan aldığı duyurulmuştu.

LGS'DE İPTAL EDİLEN SORU VAR MI?

Merkezi sınavda öğrencilere iki oturumda toplam 90 soru soruldu. Saat 9.30'da başlayan ilk oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil testleri uygulandı. İkinci oturum saat 11.30'da başladı ve bu oturumda öğrenciler matematik ve fen bilimleri testlerini cevapladı. Merkezi sınavda yer alan sorulardan hiçbiri iptal edilmedi.

LGS'DE KAÇ ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI?

Sınava 48 farklı ilden katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda 400-500 puan arasında puan alan öğrenci oranı geçen seneye göre artış gösterdi. Öğrencilerin yüzde 9,93'ü 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 56,04) ise 200-299 oldu.

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİNDE BAŞARI ORANI ARTTI

Yüz yüze eğitime kesintisiz devam edildiği eğitim öğretim yılının ardından gerçekleştirilen sınavda matematik ve fen bilimleri alt testlerinde doğru cevap sayısı ortalamalarının 2021 yılına göre kısmen artış gösterdiği görüldü.