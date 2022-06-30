LGS tercihleri ne zaman? 2022 LGS tercih tarihleri! - Haberler

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LGS tercihleri ne zaman? 2022 LGS tercih tarihleri!

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LGS tercihleri ne zaman? 2022 LGS tercih tarihleri!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bugün sonuçları açıklanan LGS sınavının tercih tarihleri de belli oldu. Peki, LGS tercihleri ne zaman? 2022 LGS tercih tarihleri burada!

Lgs tercih ve yerleştirme kılavuzu MEB tarafından yayımlandı.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bugün sonuçları açıklanan LGS sınavının tercihleri merak edilirken LGS tercihleri ne zaman araştırıldı. Peki, LGS tercihleri ne zaman?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Lgs tercih ve yerleştirme kılavuzu MEB tarafından yayımlandı. Buna göre, lise tercihleri 4-20 Temmuz'da yapılacak, yerleştirme sonuçları ise 25 Temmuz'da açıklanacak.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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