LGS tercihleri ne zaman? 2022 LGS tercih tarihleri!

Lgs tercih ve yerleştirme kılavuzu MEB tarafından yayımlandı.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bugün sonuçları açıklanan LGS sınavının tercihleri merak edilirken LGS tercihleri ne zaman araştırıldı. Peki, LGS tercihleri ne zaman?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Lgs tercih ve yerleştirme kılavuzu MEB tarafından yayımlandı. Buna göre, lise tercihleri 4-20 Temmuz'da yapılacak, yerleştirme sonuçları ise 25 Temmuz'da açıklanacak.