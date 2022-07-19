MEB tarafından yayınlanan tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre adaylar, "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta tercihlerini yapacaklar. LGS tercihler ne zaman bitiyor? Lise tercihlerinin son günü ne zaman? LGS tercihleri nereden nasıl yapılır? Detaylar haberimizdedir…

LGS TERCİHLER NE ZAMAN BİTİYOR?

LGS tercihleri 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü son buluyor. Adaylar 10 okula kadar tercihte bulunabilecekler.

LİSE TERCİHLERİNİN SON GÜNÜ NE ZAMAN?

Lise tercihlerinin son günü, 20 Temmuz 2022 Çarşamba saat 17:00'ye kadar tercih sıralamasını yazabilirler.

LGS TERCİHLERİ NEREDEN NASIL YAPILIR?

Merkezî yerleştirme; merkez sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları/proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.

YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Kılavuza göre, "8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı" kriteri, merkezî yerleştirme ve yerel yerleştirme kriterlerinden çıkartıldı.

Sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde yerleştirme; sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğü, sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğü, tercih önceliği ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yapılacak.

Yerel yerleştirmede ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri ve okul başarı puanları gibi kriterler göz önünde bulundurulacak.