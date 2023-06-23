LGS TERCİH TAKVİMİ 2023! LGS puanına göre liseler hangisi? LGS baraj puanı kaçtır?

LGS tercih takvimi 2023! LGS puanına göre liseler hangisi? LGS baraj puanı kaçtır? sorularına yanıt aranıyor. LGS sonuçları MEB'in resmi sitesinden erişime açıldı. LGS tercih takvimi 2023! LGS puanına göre liseler hangisi? LGS baraj puanı kaçtır? merak ediliyor. Peki, LGS tercih takvimi 2023! LGS puanına göre liseler hangisi? LGS baraj puanı kaçtır?

Lgs tercih takvimi 2023! LGS puanına göre liseler hangisi? LGS baraj puanı kaçtır? gündeme geliyor. Ortaokul mezunu öğrencilerin, liselere yerleşebilmek için girdiği LGS sonuçları açıklandı. LGS tercih takvimi 2023! LGS puanına göre liseler hangisi? LGS baraj puanı kaçtır? araştırılıyor. LGS tercih takvimi 2023! LGS puanına göre liseler hangisi? LGS baraj puanı kaçtır? gündeme geliyor. LGS tercih takvimi 2023! LGS puanına göre liseler hangisi? LGS baraj puanı kaçtır? Detaylar haberimizdedir…

LGS PUANINA GÖRE LİSELER HANGİSİ?

Sınava ilişkin detayları paylaşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hatay'da yaptığı açıklamada, sınav kılavuzunun pazartesi günü ilan edileceğini bildirdi. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ise 26 Haziran'da yayımlanacak. Adaylar, tercihlerini 3-19 Temmuz'da yapabilecek. LGS merkezi sınavına bu yıl 8'inci sınıftaki 1 milyon 246 bin 429 öğrenci başvurdu. İki oturum halinde yapılan sınav 15 bin 532 okulda, 81 bin 570 salonda gerçekleştirildi. Detaylı bilgi için MEB resmi sitesinden ulaşabilirsiniz.

LGS TERCİH TAKVİMİ 2023

LGS sonuçları MEB'in resmi sitesinden erişime açıldı. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 26 Haziran'da açıklanacak, tercihler ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

LGS BARAJ PUANI KAÇTIR?

4 Haziran 2023 tarihinde LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" sonuçları https://meb.gov.tr adresinden erişime açıldı. Detaylı bilgi için MEB resmi sitesinden ulaşabilirsiniz.