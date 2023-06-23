LGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? LGS tercihleri ne zaman? LGS tercihleri nasıl yapılır? LGS tercih dönemi 2023! 2023 LGS sonuçları sorgulama
Gündem Haberleri
Milyonlarca öğrencinin beklediği LGS sınav sonuçları açıklandı. Heyecanlı bekleyiş son buldu. Öğrenciler ise sonuçlarını merak ediyor. Peki, LGS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? LGS tercihleri ne zaman? LGS tercihleri nasıl yapılır? LGS tercih dönemi 2023! 2023 LGS sonuçları sorgulama ekranı! LGS sonuçları nereden bakılır?
İyi bir liseye yerleşmek için milyonlarca ortaokul öğrencisi LGS sınavına girdi. MEB'den gelen açıklamada ise sonuçların açıklandığı duyuruldu. Peki, LGS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? LGS tercihleri ne zaman? LGS tercihleri nasıl yapılır? LGS tercih dönemi 2023! 2023 LGS sonuçları sorgulama ekranı! LGS sonuçları nereden bakılır?
4 Haziran'da 1 milyon 30 bin 195 öğrencinin sınava girdiği LGS sınavı açıklandı. MEB'in açıkladığı sınav sonuç bilgileri yine MEB'in ekranından sorgulanıyor. İşte o ekran: https://sonuc.meb.gov.tr
2023 LGS SINAV SONUÇ EKRANI TIKLA GİT!
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre 2023 LGS Tercih Kılavuzu 26 Haziran tarihinde yayınlanacak.
4 Haziran'da 1 milyon 30 bin 195 öğrencinin sınava girdiği LGS MEB tarafından açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre 2023 LGS Tercih dönemi 3 - 19 Temmuz arasında gerçekleştirilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre 2023 LGS tercih yerleştirme sonuçları, 24 Temmuz'da açıklanacak.
LGS Kapsamındaki Merkezî Sınav Sonuçları Açıklandı— Millî Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) June 23, 2023
4 Haziran 2023 tarihinde LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" sonuçları https://t.co/XEGLpk4aJe adresinden erişime açıldı. #LGS2023 pic.twitter.com/kethqeTARl