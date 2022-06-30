Lgs tam puan kaç kişi yaptı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5 Haziran 2022 tarihinde düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavı sonuçları açıklandı. 1 milyondan fazla öğrencinin katıldığı sınavın sonuçlarına MEB'in internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. Peki, LGS tam puan kaç kişi yaptı 2022? LGS tam puan kaç kişi? LGS 500 tam puan alanlar kaç kişi? LGS tam puan alanlar haberimizde...

LGS TAM PUAN KAÇ KİŞİ?

Sınava 48 farklı ilden katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda 400-500 puan arasında puan alan öğrenci oranı geçen seneye göre artış gösterdi. Öğrencilerin yüzde 9,93'ü 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 56,04) ise 200-299 oldu.

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİNDE BAŞARI ORANI ARTTI

Yüz yüze eğitime kesintisiz devam edildiği eğitim öğretim yılının ardından gerçekleştirilen sınavda matematik ve fen bilimleri alt testlerinde doğru cevap sayısı ortalamalarının 2021 yılına göre kısmen artış gösterdiği görüldü.

KIZ ÖĞRENCİLER DAHA BAŞARILI

Raporda, öğrencilerin cinsiyetleri ile sınav performansları arasındaki ilişki hakkında sonuçlar da incelendi. Elde edilen bulgular, önceki yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da kız öğrencilerin matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı olduklarını gösterdi.

İPTAL EDİLEN SORU YOK

Merkezi sınavda öğrencilere iki oturumda toplam 90 soru soruldu. Saat 9.30'da başlayan ilk oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil testleri uygulandı. İkinci oturum saat 11.30'da başladı ve bu oturumda öğrenciler matematik ve fen bilimleri testlerini cevapladı. Merkezi sınavda yer alan sorulardan hiçbiri iptal edilmedi.