LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2022 - Haberler

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LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2022

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LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2022

MEB tarafından yapılan ve 8. sınıf öğrencilerinin girdiği LGS sınav sonuçları bugün açıklandı. meb.gov.tr sonuç sayfasında LGS sonuçlarını öğrenen öğrenciler için tercih maratonu başlayacak. Peki, LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri nedir?

MEB lise taban puanları henüz açıklanmadı. 5 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından LGS sonuçları açıklanmasıyla 2022 LGS taban ve tavan puanları da netlik kazanacak. İşte, 2021-22 LGS taban puanları!

• Kontenjan: 120

• Taban Puan: 487,97

• En yüksek yüzdelik dilim: 0,46

• En düşük yüzdelik dilim: 0,11

• Kontenjan: 240

• Taban Puan: 484,38

• En yüksek yüzdelik dilim: 0,7

• En düşük yüzdelik dilim: 0,11

• Kontenjan: 120

• Taban Puan: 482,66

• En yüksek yüzdelik dilim: 0,84

• En düşük yüzdelik dilim: 0,26

• Kontenjan: 150

• Taban Puan: 467,22

• En yüksek yüzdelik dilim: 2,29

• En düşük yüzdelik dilim: 0,63

• Kontenjan: 150

• Taban Puan: 458,65

• En yüksek yüzdelik dilim: 3,27

• En düşük yüzdelik dilim: 1,66

• Kontenjan: 180

• Taban Puan: 456,85

• En yüksek yüzdelik dilim: 3,49

• En düşük yüzdelik dilim: 1,41

• Kontenjan: 120

• Taban Puan: 451,5

• En yüksek yüzdelik dilim: 4,19

• En düşük yüzdelik dilim: 1,82

• Kontenjan: 100

• Taban Puan: 500

• En yüksek yüzdelik dilim: 0,01

• En düşük yüzdelik dilim: 0,01

• Kontenjan: 180

• Taban Puan: 497,41

• En yüksek yüzdelik dilim: 0,06

• En düşük yüzdelik dilim: 0,01

• Kontenjan: 120

• Taban Puan: 494,82

• En yüksek yüzdelik dilim: 0,11

• En düşük yüzdelik dilim: 0,11

• Kontenjan: 60

• Taban Puan: 494,57

• En yüksek yüzdelik dilim: 0,11

• En düşük yüzdelik dilim: 0,01

• Kontenjan: 150

• Taban Puan: 493,4

• En yüksek yüzdelik dilim: 0,2

• En düşük yüzdelik dilim: 0,01

• Kontenjan: 150

• Taban Puan: 492,39

• En yüksek yüzdelik dilim: 0,25

• En düşük yüzdelik dilim: 0,01

• Kontenjan: 180

• Taban Puan: 489,67

• En yüksek yüzdelik dilim: 0,34

• En düşük yüzdelik dilim: 0,06

• Kontenjan: 150

• Taban Puan: 477,58

• En yüksek yüzdelik dilim: 1,26

• En düşük yüzdelik dilim: 0,32

• Kontenjan: 150

• Taban Puan: 477,36

• En yüksek yüzdelik dilim: 1,29

• En düşük yüzdelik dilim: 0,34

• Kontenjan: 150

• Taban Puan: 477,23

• En yüksek yüzdelik dilim: 1,3

• En düşük yüzdelik dilim: 0,09

• Kontenjan: 120

• Taban Puan: 476,41

• En yüksek yüzdelik dilim: 1,37

• En düşük yüzdelik dilim: 0,39

• Kontenjan: 150

• Taban Puan: 475,41

• En yüksek yüzdelik dilim: 1,47

• En düşük yüzdelik dilim: 0,6

• Kontenjan: 180

• Taban Puan: 475

• En yüksek yüzdelik dilim: 1,5

• En düşük yüzdelik dilim: 0,3

• Kontenjan: 150

• Taban Puan: 470,86

• En yüksek yüzdelik dilim: 1,93

• En düşük yüzdelik dilim: 0,25

• Kontenjan: 150

• Taban Puan: 480,84

• En yüksek yüzdelik dilim: 1

• En düşük yüzdelik dilim: 0,11

• Kontenjan: 180

• Taban Puan: 480,37

• En yüksek yüzdelik dilim: 1,04

• En düşük yüzdelik dilim: 0,34

• Kontenjan: 150

• Taban Puan: 464,38

• En yüksek yüzdelik dilim: 2,6

• En düşük yüzdelik dilim: 0,46

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

LGS Gündem Haberler

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