LGS soruları yayınlandı mı? MEB 2022 LGS soruları ve cevap anahtarı! - Haberler

Dün yapılan LGS Sınavıyla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavın Soru Kitapçıklarıbugün açıklandı. Açıklama sonrası LGS soruları yayınlandı mı konusu merak edildi. İşte, MEB 2022 LGS soruları ve cevap anahtarı!

LGS SORULARI YAYINLANDI

05/06/2022 tarihinde uygulanan Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavın Soru Kitapçıkları (Sayısal ve Sözel) ve cevap anahtarları yayınlandı.

LGS NE ZAMAN YAPILDI?

İki oturumda düzenlenen sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da başladı ve 10.45'te tamamlandı. 11.30'da başlayan ikinci oturum ise 12.50'de sona erdi.

Merkezî sınav, 973 yurt içi ve 7 yurt dışı sınav merkezinde 17 bin 899 okul ve 82 bin 551 salonda gerçekleştirildi.

2018'den bu yana aynı şekilde uygulanan sınavda adaylara çoktan seçmeli 90 soru yöneltildi. İlk oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi.

Öğrenciler, iki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde okul bahçelerinde zaman geçirdi.

Matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltildiği ikinci oturumda öğrencilere 80 dakika süre verildi.

LGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavın değerlendirmesinde adayların sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Öğrencilerin her bir alt teste ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak. Sınav sonuçları 30 Haziran 2022'de açıklanacak.

2022 LGS SORU VE CEVAPLARI

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