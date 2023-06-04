Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınavı bugün gerçekleştiriliyor. Deprem bölgesindeki öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için ikinci dönem konularından soru sorulmayacak. Peki, LGS soruları ne zaman yayınlanacak? 2023 LGS soruları yayınlandı mı, nereden yayınlanacak? LGS cevap anahtarı yayınlandı mı?

Lgs soruları ne zaman yayınlanacak? Sorusu, sınavın tamamlanmasının ardından sınava katılan adaylar başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak edildi ve internet üzerinde arama motorlarında sorgulatılmaya başlandı. Peki, LGS soruları ne zaman yayınlanacak? 2023 LGS soruları yayınlandı mı, nereden yayınlanacak? LGS cevap anahtarı yayınlandı mı?

LGS SORULARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Merkezi sınav hazırlığı bu yıl 8'inci sınıfta okuyan 1 milyon 246 bin 429 öğrenci dikkate alınarak yapıldı. 4 Haziran'da gerçekleştirilecek sınavın soruları henüz yayınlanmadı. Sorular ve cevaplar yayınlandığında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi açıklama yapılacak. Deprem bölgesindeki 256 bin civarındaki öğrenciden 67 bini, kendi talepleriyle 71 ilde sınava girecek. Geriye kalan tüm öğrencilerin sınav başvurusu, merkezi olarak gerçekleştirildi.

LGS SINAVI SAAT KAÇTA BİTİYOR?

LGS 1. ve. 2. oturumları toplam 155 dakika sürecek. LGS sınavında adaylara 50 soru için 75 dakika süre tanınmaktadır. Türkçe 'den 20, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi'nden 10, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 'ten 10, Yabancı Dil'den ise 10 soru olacak. Sayısal bölüm (80 dakika)den Matematik 'den 20 ve Fen Birlikleri'nden 20 soru sorulacaktır.