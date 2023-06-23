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Lgs sonuçları sorgulama ekranı! LGS sonuçlarına nereden bakılıyor 2023? MEB LGS sonuçları açıklandı mı? gündeme geliyor. Ortaokul mezunu öğrencilerin, liselere yerleşebilmek için girdiği LGS sonuçları açıklandı. LGS sonuçları sorgulama ekranı! LGS sonuçlarına nereden bakılıyor 2023? MEB LGS sonuçları açıklandı mı? konuları araştırılıyor. LGS sonuçları sorgulama ekranı! LGS sonuçlarına nereden bakılıyor 2023? MEB LGS sonuçları açıklandı mı? Detaylar haberimizdedir…

LGS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIYOR 2023?

Sınava ilişkin detayları paylaşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hatay'da yaptığı açıklamada, sınav kılavuzunun pazartesi günü ilan edileceğini bildirdi. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ise 26 Haziran'da yayımlanacak. Adaylar, tercihlerini 3-19 Temmuz'da yapabilecek.

LGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

MEB LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

LGS sonuçları MEB'in resmi sitesinden erişime açıldı. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 26 Haziran'da açıklanacak, tercihler ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. LGS merkezi sınavına bu yıl 8'inci sınıftaki 1 milyon 246 bin 429 öğrenci başvurdu. İki oturum halinde yapılan sınav 15 bin 532 okulda, 81 bin 570 salonda gerçekleştirildi.