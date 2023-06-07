Lgs sonuçları nereden öğrenilir? Sorusu, sınavın tamamlanmasının ardından sınava katılan adaylar başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak edildi ve internet üzerinde arama motorlarında sorgulatılmaya başlandı. Peki, LGS sonuçları nereden öğrenilir? LGS sonuçlarına nerden bakılır? 2023 LGS sonucu sorgulama ekranı! İşte merak edilen detaylar...

LGS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer bir önceki LGS sınavının sonuçlarına ilişkin, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezî ve yerel yerleştirme sonuçlarını 'meb.gov.tr' ile 'sonuc.meb.gov.tr' internet adresleri üzerinden erişime açtık. Öğrencilerimize hayırlı olsun." açıklamasını yapmıştı. Buna göre bu yıl gerçekleştirilen LGS sınavının sonuçlarının da 'meb.gov.tr' ile 'sonuc.meb.gov.tr' adreslerinden öğrenilebileceği tahmin ediliyor.

2023 LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yaklaşık 1 milyon sekizinci sınıf öğrencisin 15 bin 532 okulda katıldığı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tamamlandı. Öğrenciler genel olarak Türkçe sorularının bu yıl daha zor olduğunu belirtti.

Lgs Türkçe bölümünde yer alan sorular her ay MEB tarafından yayımlanan örnek sorularla, çalışma fasikülü sorularıyla ve geçmiş yıllarda karşılaştığımız LGS sınav sorularıyla benzerlik gösterdiğini ifade eden Türkçe Bölüm Başkanı Handan Büke, "Sorular, okuma becerisini ölçme, tablo-grafik yorumlama, metin tahlili üzerinden görsel-grafik yorumlama, sözcük bilgisini ölçme, cümle düzeni kurabilme, sözel mantık yorumlama, yazım-imla kurallarını sorgulama, dilbilgisi kurallarını çözümleme amacıyla hazırlanmıştır. Bu yıl da sınavın genelinde öğrencinin muhakeme etme, bilgiyi kullanabilme ve akıl yürütme becerisini sorgulatan okuma, anlama, yorumlama sorularının yanı sıra dil bilgisi ile imla kuralları sorularına yer verilmiştir. Görsel ve grafik yorumlama soruları yoğun dikkat gerektiren doğru okuma ve detayları görebilme becerisini ölçmüştür. Anlam bilgisi soruları oldukça dikkat gerektiren tarzda ve orta uzunlukta hazırlanmıştır. Anahtar ifadelere dikkat çekilmek istendiği görülmüştür. Soruların dörtte biri öğrencilerin başarı sıralamasını belirlemede daha seçici ve belirleyici olmuştur. Türkçe sorularının zorluk düzeyi ortanın üstünde olarak değerlendirilebilir" dedi.