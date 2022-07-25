Yüz binlerce öğrencinin beklediği an geldi. LGS sonuçları bugün açıklandı. LGS sonuçları nerede açıklanacak ve LGS sonuçları nasıl öğrenilir adaylar tarafından araştırılıyor. LGS sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar LGS sonuçları nasıl öğrenilir sorusunu araştırıyor. LGS sonuçları nerede açıklanacak? LGS sonuçları nasıl öğrenilir? Detaylar haberimizdedir…

LGS SONUÇLARI NEREDE AÇIKLANACAK?

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği o an geldi. LGS sonuçları bugün açıklandı. LGS sonuçlarını adaylar, https://meb.gov.tr/ web sitesinden öğrenilebilir.

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