Liselere geçmek için hevesle bekleyen öğrenciler sık sık araştırıyor. Bu sene milyonlarca öğrencinin girdiği LGS sınavında öğrenciler ter döktü. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? LGS tercihleri ne zaman? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte detaylar…

Liselere Geçiş Sınavı'na ( Lgs ) giren öğrenciler merak ediyor. LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? LGS tercihleri ne zaman? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte detaylar…

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

2023 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2023 LGS takvimi duyuruldu. Buna göre; LGS merkezî sınav sonuçları 26 Haziran'da açıklanacak. Aynı gün yerleştirme sürecine ilişkin LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlanacak.

2023 LGS sınavının sona ermesinin ardından, sınava katılım sağlayan adaylar LGS tercihleri için tarih araştırmalarına başladı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercihleri 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü başlayacak olup 20 Temmuz 2022 saat 17.00'ye kadar sürecek.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları, 26 Haziran 2023 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

LGS TERCİH NASIL YAPILIR?

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.