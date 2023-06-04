Liselere Geçiş Sistemi (LGS), Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan liseye geçiş sınavı sistemidir. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? LGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanıyor? LGS sonuç açıklanma tarihi!

Lgs sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? sorusu merak ediliyor. Bu sisteme göre altı temel ders için -Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi- 8. sınıfın sonunda tek günde iki oturum hâlinde bir sınav yapılır. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? LGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanıyor? LGS sonuç açıklanma tarihi!

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

LGS sınav sonuçları 26 Haziran tarihinde "https://www.meb.gov.tr" internet adresi üzerinde ilan edilecek. Böylece sınava katılım sağlayan adaylar, internet adresi üzerinden çevrimiçi ve pratik bir şekilde sınav sonucunu öğrenebilecek.

LGS KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

LGS sınavında adaylara 50 soru için 75 dakika süre tanınmaktadır. Türkçe 'den 20, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi'nden 10, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 'ten 10, Yabancı Dil'den ise 10 soru olacak. Sayısal bölüm (80 dakika)den Matematik 'den 20 ve Fen Birlikleri'nden 20 soru sorulacaktır.

LGS merkezi sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi. 2018'den beri uygulanan sınavın aynı formattaki uygulaması bu yıl da devam edecek.

Sınav, iki oturum halinde uygulanacak. Sözel oturum saat 09.30'da başlayacak ve öğrencilere Türkçe, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.