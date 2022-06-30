LGS sonuçları açıklandı! SON DAKİKA 2022 LGS MEB sonuç sorgulama linki!
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS sınavı sonuçları açıklandı. İşte, 2022 LGS MEB sonuç sorgulama linki!
2022 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Sonuç Bilgileri MEB tarafından açıklandı. İşte 2022 LGS MEB sonuç sorgulama linki! LGS sonuçları açıklandı?
LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS sonuçları açıklandı. Öğrencilerin, velilenir ve eğitim dünyasının merakla beklediği sonuçlar sonrası gözler tercihlere çevrildi.