Liselere Geçiş Sistemi (LGS), Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan liseye geçiş sınavı sistemidir. 2023 yılında LGS sınavına giren öğrenciler ise arama motorlarında LGS sonuçları açıklandı mı 2023? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? araması yapıyor.

Lgs sonuçları açıklandı mı 2023? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? araması LGS sınavına giren öğrenciler tarafından son günlerde sıklıkla yapılmaktadır. Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi- 8. sınıfın sonunda tek günde iki oturum hâlinde yapılan LGS sınavının ardından LGS sonuçları açıklandı mı 2023? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? araması yapıldı.

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2023?

LGS sınav sonuçları 26 Haziran günü "https://www.meb.gov.tr" sitesinde erişime açılacak.

LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2023?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer''in LGS sınav tarihi ile ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

"Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."

E-OKUL LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre sınav sonuçlarının meb.gov.tr adresi üzerinden 26 Haziran tarihinde duyurulacak.

LGS KAÇ SORU?

Sözel alan için adaylara 50 soru, sayısal alan için adaylara 40 soru olacak şekilde 2023 LGS gerçekleştirilecektir.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden üzerinden her sene ilan ediliyor.