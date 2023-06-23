LGS sonuçları 2023 nereden bakılır? meb.gov.tr LGS 2023 sonuçları!

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamasına göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 4 Haziran 2023'te yapıldı. LGS sonuçları 2023 nereden bakılır sorusunun yanıtı, günün merak edilen konuları arasında yer aldı. 26 Haziran'da meb.gov.tr adresinden açıklanan LGS'de sözel alan için 50, sayısal alan için 40 soru soruldu.

Lgs sonuçları 2023 nereden bakılır, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi- 8. sınıfın sonunda tek günde iki oturum hâlinde yapılan LGS sınavının ardından LGS sonuçları açıklandı mı 2023?

LGS SONUÇLARI 2023 NEREDEN BAKILIR?

LGS sınav sonuçları 26 Haziran günü " https://www.meb.gov.tr " sitesinde erişime açılacak.

LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2023?

Ortaokul mezunu öğrencilerin, liselere yerleşebilmek için girdiği LGS sonuçları açıklandı. Tercihler 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Sınava girmeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek.

4 Haziran 2023 tarihinde LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav" sonuçları meb.gov.tr adresinden erişime açıldı.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sınava ilişkin detayları paylaşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hatay'da yaptığı açıklamada, sınav kılavuzunun pazartesi günü ilan edileceğini bildirdi. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ise 26 Haziran'da yayımlanacak. Adaylar, tercihlerini 3-19 Temmuz'da yapabilecek.

LGS'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?

LGS merkezi sınavına bu yıl 8'inci sınıftaki 1 milyon 246 bin 429 öğrenci başvurdu. İki oturum halinde yapılan sınav 15 bin 532 okulda, 81 bin 570 salonda gerçekleştirildi.