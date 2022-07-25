Bakan Özer, " Lgs'de öğrencilerin yüzde 95'i tercih ettiği okullardan birine yerleşti, yerel yerleştirmede ilk üç tercihe yerleşme oranı yüzde 94'e çıktı." dedi. İşte, LGS sonuç öğrenmek için şifre gerekiyor mu? LGS şifre nasıl alınır?

LGS SONUÇ ÖĞRENMEK İÇİN ŞİFRE GEREKİYOR MU?

LGS yerleştirme sonuçları TC kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileri ile öğreniliyor.

Kişisel bilgilerinizi sonuç sorgulama sayfasına girerek LGS yerleştirme sonucunu öğrenebilirsiniz.

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