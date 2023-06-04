Merkezi sınav, deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde yapılacak. Deprem bölgesindeki öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için bu yılki sınavda, 8'inci sınıfın ikinci dönem konularından soru sorulmayacak. Peki, LGS sınavına kaç kişi giriyor? 2023 LGS sınavına kaç kişi katıldı? Bu yıl LGS sınavına kaç öğrenci giriyor?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınavı bugün gerçekleştiriliyor. Deprem bölgesindeki öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için ikinci dönem konularından soru sorulmayacak. Sınav sonuçları 26 Haziran'da açıklanacak. Peki, LGS sınavına kaç kişi giriyor? 2023 LGS sınavına kaç kişi katıldı? Bu yıl LGS sınavına kaç öğrenci giriyor?

LGS SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRİYOR?

Merkezi sınav hazırlığı bu yıl 8'inci sınıfta okuyan 1 milyon 246 bin 429 öğrenci dikkate alınarak yapıldı. Deprem bölgesindeki 256 bin civarındaki öğrenciden 67 bini, kendi talepleriyle 71 ilde sınava girecek. Geriye kalan tüm öğrencilerin sınav başvurusu, merkezi olarak gerçekleştirildi.

Lgs merkezi sınavı, 15 bin 532 okulda, 81 bin 570 salonda gerçekleştirilecek. İki oturumda toplam 465 bin 274 sınav görevlisi yer alacak. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav bugün yapılacak. Sınava 1 milyon 246 bin 429 öğrenci katılacak.