LGS sınavına girmek zorunlu mu? LGS sınavı zorunlu bir sınav mı? LGS'ye girmek zorunlu mu? LGS'ye girmezsek ne olur? - Haberler

Lgs sınavına girmek zorunlu mu? Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ilköğretimden ortaöğretime geçiş sınavı sistemi olan Lgs'ye girmek zorunlu mu merak ediliyor. Peki, LGS sınavına girmek zorunlu mu? LGS sınavı zorunlu bir sınav mı? LGS'ye girmek zorunlu mu? LGS'ye girmezsek ne olur? İşte yanıtı...

LGS'YE GİRMEK ZORUNLU MU?

LGS'ye girmek zorunlu değildir. LGS, TEOG sınavının yerine geçmiştir. Liseye Geçiş Sistemi, PISA ve TIMSS soruları esas alınarak beceri temelli mantık muhakeme yeteneğini ölçen bir sınavdır. Öğrenciler sınavdan aldıkları puan ile; Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi türündeki liselere yerleştirme hakkı elde ederler. Sınavda belirli başarı eşiğine ulaşamayan öğrenciler adrese dayalı okul tercihinde bulunabilir ve merkezi sınavla öğrenci almayan okullarda okumayı tercih edebilir.

LİSEYE GEÇİS SINAVI

Bu sisteme göre altı temel ders için -Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil (İngilizce) ve Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi- 8. sınıfın sonunda tek günde iki oturum hâlinde bir sınav yapılır.

LGS, 8. sınıf öğretim programları esas alınarak hazırlanmaktadır. Sabah oturumunda uygulanan sözel bölümde 50, öğlen uygulanan sayısal bölümde 40 olmak üzere sınavda toplam 90 soru bulunmaktadır.

LGS'nin ilk oturumu Türkiye saatiyle saat 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlamaktadır.

Sözel derslerde soru başına 1.5 dakika, sayısal derslerde ise soru başına 2 dakika zaman verilmiştir.

Sözel bölüm 50 soru olup 75 dakika, Sayısal bölüm 40 soru olup 80 dakika sürmektedir.

Sınavda 3 yanlış 1 doğruyu götürür ve mazeret sınavı bulunmamaktadır.

Bir önceki sistem olan TEOG sistemine göre sorular daha seçicidir ve öğrencilerin genel kanaatine göre LGS daha zordur.

Ortaöğretim kurumlarına merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirme olmak üzere iki farklı öğrenci yerleştirme sistemiyle öğrenci alımı yapılmaktadır. Merkezi Yerleştirme, LGS sınavı ile öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda LGS sınav puanı üstünlüğüne göre yapılan yerleştirme türüdür. Yerel Yerleştirme ise okulların türü, okulların kontenjanı, ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler göz önünde alınarak yapılan yerleştirme şeklidir.

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