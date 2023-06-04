Öğrenciler, eğitim hayatında LGS sınavı ve LGS sınavı gibi birçok sınava hazırlanmakta ve rekabet etmektedir. Bugün uygulanacak olan sınavlar arasında LGS sınavı da yer almakta. Peki, LGS sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? LGS 2023 ilk oturum saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 2023 LGS sınav saati!

Lgs sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Sorusu, özellikle bugün uygulanacak olan sınav ile birlikte birçok vatandaş tarafından aktif olarak internet üzerinde araştırılıyor. LGS sınavın oturum saati, başlangıç saati ve bitiş saati, konu hakkında en çok merak edilen hususlar arasında yer alıyor ve araştırmalar devam ediyor. Peki, LGS sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? LGS 2023 ilk oturum saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 2023 LGS sınav saati!

LGS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre; Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 4 Haziran 2023 Pazar günü LGS sözel sınavı 09:30'da Sayısal sınavı ise 11:30'da başlayacak. Ayrıca LGS sözel sınavı (İlk oturum) Sayısal sınavı (İkinci oturum) olarak da adlandırılmaktadır.

LGS SINAVI SAAT KAÇTA BİTİYOR?

LGS 1. ve. 2. oturumları toplam 155 dakika sürecek. LGS sınavında adaylara 50 soru için 75 dakika süre tanınmaktadır. Türkçe 'den 20, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi'nden 10, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 'ten 10, Yabancı Dil'den ise 10 soru olacak. Sayısal bölüm (80 dakika)den Matematik 'den 20 ve Fen Birlikleri'nden 20 soru sorulacaktır.

ERDOĞAN'DAN LGS ÖĞRENCİLERİNE BAŞARI DİLEĞİ

Recep Tayyip Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavına girecek öğrencilere başarılar dileyerek, " Lgs'ye girecek olan, ülkemizin geleceği tüm evlatlarımıza Allah'tan zihin açıklığı ve üstün başarılar diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS sınavlarına girecek öğrencilerle ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın LGS'ye girecek olan, ülkemizin geleceği tüm evlatlarımıza Allah'tan zihin açıklığı ve üstün başarılar diliyorum. Türkiye Yüzyılı'nın inşasında her birinize güveniyor; sınavın size, ailenize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerinde bulundu.