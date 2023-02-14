- 2023 LGS sınavı ertelenecek mi? Sorusu sık sık araştırılıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem ile birlikte LGS sınavı hakkına adayların araştırmaları arttı. Konuyla ilgili açıklama Milli Eğitim Bakan Mahmut Özer tarafından geldi. Peki, LGS sınavı ertelenecek mi? LGS sınavı konu dağlımı nasıl olacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS sınavı her sene Haziran ayında gerçekleştiriliyor. Sınav tarihi adaylar tarafından merak 3ediliyor.Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem 10 ilde yıkıcı hasarlar bırakmıştı. Binlerce vatandaşımız hayattın kaybettiği deprem sonrası okullara ara verilmişti. Deprem bölgesinde OHAL ilan edilirken akılara LGS sınavı ertelenecek mi? Sorusu geldi. Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakan Mahmut Özer önemli açıklamada bulundu. Peki, LGS sınavı ertelenecek mi?LGS sınavı konu dağlımı nasıl olacak? LGS sınavı başvuruları ne zaman? Detaylar haberimizde...

LGS SINAVI ERTELENECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakan Mahmut Özer günceme dair önemli açıklamalıda bulundu. Bakan Özerin açıklaması şu şekilde; "Dikkat edersiniz sınav tarihini açıklamadık. Sınavların tarihi koşullara göre şekillenecek. Sadece LGS ve YKS sınavlarında ikinci dönemi kapsam dışına aldık. LGS sınavının tarihini inşallah ileri tarihte açıklayacağız. "ifadelerinde konuşmasında yer verdi. Bu açıklamaya göre LGS sınavının Haziran ayı içerisde yapılması bekleniliyor.

LGS SINAVININ KONU DAĞLIMI NASILOLACAK?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıcı hasarlar bırakan deprem faciasından sonra deprem bölgesinde ikinci dönemde tüm sınıf ve kademelerde devam şartı aranmayacağını, deprem bölgesindeki ailelerin isterlerse farklı illere öğrencilerini nakledebileceklerini aktaran Bakan Özer, bu yıl yapılacak LGS ve YKS'ye ilişkin önemli açıklamada bulundu. Bakan Özerin açıklaması şu şekilde:

"LGS'de sadece 8'inci sınıfın birinci dönemi konuları dâhil olacak. Yani 8'inci sınıfın ikinci dönemi dâhil olmayacak. Yine YKS'de 12'nci sınıfın ikinci dönem konuları sınavda dâhil olmayacak. Bunu da tüm kamuoyuyla paylaşmış olayım. Biz Bakanlık olarak hızlı bir şekilde tüm okullarımızı çocuklarımızla buluşturmak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. "ifadelerine konuşmasında yer verdi.

LGS SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

LGS sınavı başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular, tüm 8. sınıf öğrencileri için 4-14 Nisan'da alınmıştı. Bu yıl yapılacak LGS sınavının başvurularının Nisan ayı içerisde olması bekleniliyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.