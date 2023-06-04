LGS sınavı başladı mı? LGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? LGS başlangıç saati!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS)'nin bugün uygulanacak olması ile birlikte sınava katılacak olan veya sınav hakkında araştırma yapan kişiler tarafından LGS sınavı başladı mı? Sorusu araştırılıyor. Peki, LGS sınavı başladı mı? LGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? LGS giriş, başlama saati!

Bu sisteme göre altı temel ders için -Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve LGS sınavı başladı mı? Atatürkçülük, Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi- 8. sınıfın sonunda tek günde iki oturum hâlinde bir sınav yapılır. 2023 LGS sınavına girecek adayların gündeminde ise LGS sınavı başladı mı? LGS ne zaman, saat kaçta? gibi sorular yer alıyor. LGS sınavına dair detaylar haberimizde...

LGS SINAVI BAŞLADI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan başvuru kılavuzuna göre, sınavın birinci oturumu 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer''in LGS sınav tarihi ile ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

"Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."

LGS KALEM VERİLİYOR MU 2023?

LGS sınavında kalem ve silgi verilmiyor.

"* Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) bulunduracaktır. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

* Öğrenciler sınava gelirken yanlarında, en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.

* Öğrenciler sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir."